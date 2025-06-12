Отдел РАГСа в Актау сменил адрес

Отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) ведет прием граждан по новому адресу. Об этом сообщает региональный Центр общественных коммуникаций со ссылкой на мангистауский филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», передает Lada.kz .

Новая локация городского отдела РАГСа. Фото: ГК «Правительство для граждан»

С 12 июня прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне.

В филиале «Госкорпорации «Правительство для граждан» напоминают, что РАГС принимает граждан в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 12:30 до 14:00 часов. Суббота и воскресенье – выходные.

Напомним, ранее отдел РАГС располагался во Дворце бракосочетаний в 14 микрорайоне.