В Актау придомовой магазин оштрафовали за неубранную территорию

На замусоренную территорию и нежелание наводить порядок владельцами магазина пожаловалась одна из жительниц 7 микрорайона, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

На запущенное состояние прилегающей территории к магазину, расположенному в 7 микрорайоне, пожаловались жильцы дома №30. Пренебрежение уборкой портит общий вид дома, говорят они.

Видеозапись с демонстрацией замусоренной территории рядом с магазином, которая также является придомовой, опубликовали в социальных сетях.

Ни в одном магазине я такого беспорядка не видела. Хозяйка не хочет убирать мусор, тут полная антисанитария, - говорит автор видео.

На жалобу отреагировали в управлении полиции города Актау. Там сообщили, что владелец магазина «Leon» привлечён к ответственности за загрязнение окружающей среды и нарушение правил благоустройства по статье 505 КоАП РК.

Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 (78640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 (393 200) месячных расчетных показателей.

