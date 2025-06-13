Почему туалеты по дороге на базы отдыха Актау не работают?

В разгар купального сезона бесплатные общественные уборные в Актау не готовы к эксплуатации в полной мере, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По дороге в районе «Теплого пляжа» организована парковка для автомобилей, где имеются туалеты, но они оказались закрыты.

Когда мы возвращались домой с базы отдыха «Tree of Life», детям срочно понадобилось в туалет. Мы остановили машину на парковке. Вышли, а там разбитые стекла, жуткий запах. Что за отвратительный туризм у нас в стране?, - возмущенно высказалась семья.

В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что в настоящее время ведутся работы по приемке автомобильной дороги к «Теплому пляжу».

В рамках этого проекта предусмотрены и общественные туалеты. После завершения приемки объекта они будут введены в эксплуатацию, - заверили чиновники.

Однако, сроки власти пока не озвучили.

Напомним, парковка для автомобилей была оборудована в 2017 году.