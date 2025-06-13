На два дня закроют одну из дорог в Актау

В Актау одну из дорог временно закроют для движения транспорта. В администрации города назвали причины, сообщает Lada.kz.
По информации пресс-службы Актауского городского акимата, в связи с реконструкцией тепловых сетей будет временно ограничено движение транспорта на участке дороги между 1А микрорайоном и производственной зоной №3.
Работы будут проводиться с 13 по 15 июня.
Подрядная организация ТОО «Астанаинжкомстрой», ответственная за выполнение ремонтных работ, просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с перекрытием дороги.
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