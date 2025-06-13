Жители Актау могут принять участие в обеспечении безопасности на воде

В Актау стартовала летняя кампания по безопасности на воде. Участие в ней могут принять все желающие, сообщает Lada.kz .

Фото волонтерской организации «Lider.kz»

С наступлением купального сезона спасатели запустили масштабную информационно-агитационную кампанию по безопасности на воде.

Каждую субботу и воскресенье на протяжении всего лета в городе и на побережье будут проходить профилактические мероприятия, направленные на:

информирование населения о правилах поведения на воде и в море,

напоминание о запрещенных для купания местах,

профилактику несчастных случаев на воде.

К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста и опыта. Это отличная возможность проявить гражданскую активность и внести реальный вклад в безопасность своего города.

Подробности участия можно узнать в Direct или по телефону: ‪‪+7 (700) 499-72-92‬‬ (Давид).