В Мангистау мужчина получил крупный штраф за любовь к незаконным путешествиям

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По информации Мангистауского областного суда, 20 октября прошлого года мужчина, находясь в Каракиянском районе, в районе участка №38 с правой стороны, относящегося к пограничной заставе «Даля» контрольно-пропускного пункта «Темір баба» пограничной службы КНБ РК, преодолел двойное заграждение из колючей проволоки и умышленно незаконно пересек государственную границу РК вне установленного пункта пропуска.

Вина подсудимого была подтверждена его признательными показаниями, данными в ходе досудебного расследования, протоколами следственных действий и другими материалами дела.

Прокурор запросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Подсудимый полностью признал вину и пояснил, что незаконно пересек границу с целью путешествия по городам Туркменистана. Он выразил искреннее раскаяние в содеянном и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция части 1 статьи 392 УК РК предусматривает штраф в размере до 1000 МРП (3 932 000 тенге) либо лишение свободы сроком до одного года с депортацией за пределы РК сроком на пять лет в отношении иностранца или лица без гражданства, умышленно незаконно пересекших границу вне пунктов пропуска.

Суд признал признание вины и искреннее раскаяние подсудимого обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, что составляет 738 400 тенге.

Приговор вступил в законную силу.