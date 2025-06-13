На маршруте Актау – Кызылтобе-2 обновили автобусы

Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, на сегодняшний день между областным центром и Мунайлинским районом действуют семь маршрутов общественного транспорта:

№103, «Актау – Кызылтобе – Актау». №104, «Актау – Атамекен – Актау». №105, «Актау – Баскудук – Мангистауский». №106, «Актау – Баянды – Актау». №107, «Актау – Баскудук – Актау». «Актау – Кызылтобе 2 – Актау». «Актау – Батыр – Актау».

До недавнего времени автобусы всех маршрутов, кроме «Актау – Кызылтобе-2 – Актау», были обновлены. Новый общественный транспорт в скором времени запустят и по этому направлению.

Автобусы приобретены в рамках льготной лизинговой программы АО «Фонд индустриального развития». Перевозчик – ИП Айгараков Сырлыбай.

На собственные средства он приобрел семь единиц транспорта. Они начнут обслуживать пассажиров с 16 июня этого года.

Благодарим перевозчика за вклад в развитие общественного транспорта и повышение качества транспортных услуг, - отметили в областном акимате.

Напомним, ранее была названа дата перехода на новую систему оплаты в автобусах Мангистауской области.