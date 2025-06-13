На маршруте Актау – Кызылтобе-2 обновили автобусы

По маршруту «Актау – Кызылтобе 2 – Актау» запустили новые автобусы, сообщает Lada.kz.
По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, на сегодняшний день между областным центром и Мунайлинским районом действуют семь маршрутов общественного транспорта:
До недавнего времени автобусы всех маршрутов, кроме «Актау – Кызылтобе-2 – Актау», были обновлены. Новый общественный транспорт в скором времени запустят и по этому направлению.
Автобусы приобретены в рамках льготной лизинговой программы АО «Фонд индустриального развития». Перевозчик – ИП Айгараков Сырлыбай.
На собственные средства он приобрел семь единиц транспорта. Они начнут обслуживать пассажиров с 16 июня этого года.
Благодарим перевозчика за вклад в развитие общественного транспорта и повышение качества транспортных услуг, - отметили в областном акимате.
Напомним, ранее была названа дата перехода на новую систему оплаты в автобусах Мангистауской области.
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