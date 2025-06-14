Экс-глава криминальной полиции Актау попал под суд: родные заявляют о давлении со стороны следствия

Родственники подсудимого Мейрамбека Кенбаева, ранее занимавшего должность начальника криминальной полиции в Актау, обратились в редакцию Lada.kz с заявлением о грубых нарушениях в ходе досудебного расследования и оказании давления на других фигурантов дела.

Иллюстративное фото с генерировано чатом GPT

Мейрамбек Кенбаев находится под арестом с февраля 2025 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, участии в организованной преступной группе, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Как утверждают родные, уголовное преследование базируется исключительно на показаниях наркозависимого гражданина Ш., ранее задержанного по аналогичной статье.

Сразу после задержания Ш. под давлением дал показания против Кенбаева, заявив, что тот якобы передавал ему наркотики в 2021 году. На этих словах базируется все обвинения против моего брата, - рассказал Заманбек Кенбаев.

По его словам, в первые два месяца после ареста Кенбаев ни разу не был вызван на допрос и не имел возможности участвовать в назначении экспертиз. При этом, утверждает семья подозреваемого, все ключевые обвинения были предъявлены только в конце апреля, спустя почти два месяца после задержания.

24 апреля его впервые ознакомили с новыми статьями. До этого ему ничего не говорили. Даже экспертизу провели без его ведома, что является прямым нарушением Уголовно-процессуального кодекса, - заявляют родственники.

Кроме того, они утверждают, что следствие оказывает давление на других наркозависимых подозреваемых с целью склонить их к даче показаний против Кенбаева.

Нам стало известно из нескольких источников, что некоторым задерживаемым по делам, связанным с наркотиками, демонстрируют фотографию Кенбаева и прямо говорят: «Если подтвердите, что он вам передавал запрещенные препараты, мы изменим для вас меру пресечения». Это происходит регулярно, но большинство отказывается от лжесвидетельствования. Впрочем, признаться документально в давлении со стороны тоже бояться, лишь от одной из них удалось получить письменное заявление о противоправных действиях со стороны спецпрокурора. В них она указывает, что ее просили «узнать» Кенбаева и дать против него показания, - говорят родственники.

Семья подчеркивает, что главные «доказательства» строятся на:

показаниях наркозависимого гражданина Ш.;

видеотехнической экспертизе, которая якобы подтверждает его искренность;

записи в журнале посещений ГОВД, где Ш. якобы заходил в нужный период.

Этих элементов недостаточно для обвинения по особо тяжкой статье. К тому же, Ш. во время очной ставки подтвердил, что сотрудничал с полицией как информатор, - заявляют близкие Кенбаева.

В мае, несмотря на отсутствие финансового следа в виде переводов, какой либо передачи денег и полноценной доказательной базы, срок содержания Мейрамбека Кенбаева под стражей был вновь продлён. Сам он, по словам родственников, не теряет надежду на справедливое расследование.

Редакция Lada.kz направила информационные запросы в правоохранительные органы. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что не имеют права давать комментарии по данному делу, поскольку оно касается их сотрудника. В прокуратуре региона попросили отправить официальный запрос через систему E-otinish. Спустя несколько дней предоставили ответ. Lada.kz публикует его в первозданном виде:

«На Ваш запрос по уголовному делу в отношении Кенбаева М. сообщаем следующее. Прокуратурой Мангистауской области 11.11.2024 года начато досудебное расследование по факту сбыта психотропных веществ. Постановлением суда 20.02.2025 года в отношении Кенбаева М. санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». В настоящее время досудебное расследование завершено, участники уголовного процесса ознакомливаются с материалами уголовного дела. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается».

Семья подсудимого рассказала, что приходила на прием в областную прокуратуру, приносила документы с указанными процессуальными ошибками. Близкие подсудимого говорили, что если их не услышат, то они направятся в Астану. Их встретили, брату подсудимого предложили подать документы на общественного защитника, который будет представлять интересы потерпевшего. Однако позже им стало известно, что столичному руководству предоставили совсем другой отчет об этой встрече: никаких документов не было, лишь устные пояснения в адрес задержанного.

Они сообщили, якобы дело уже в суде. Таким образом, дав понять своему руководству, что никак не могут влиять на ситуацию. Но это неправда. Оно еще у них. Буквально только вчера вечером мой брат закончил знакомиться с материалами дела и подписал документы. То есть они могли учесть недочеты следствия, как-то принять во внимание замечания, но намерено этого не делают, вводя столичного руководство в заблуждение, и говоря о том, что мы, 20 человек родных, пришли и просто рассказывали о том, какой мой брат прекрасный, - говорит брат Заманбек Кенбаев.

Родственники подсудимого уверены в его невиновности и надеются на более детальное расследование и честный приговор.