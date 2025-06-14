Работодатели Мангистау тратят на отдых работников больше всех в стране – аналитика

В Мангистауской области работодатели наиболее активно тратят деньги на отдых своих сотрудников в сравнении с другими регионами Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на аналитический Telegram-канал DATA HUB .

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По предоставленным данным, в 2024 году предприятия в Мангистауской области, не считая малого бизнеса, расходовали на проведение культурных мероприятий и организацию отдыха и развлечений 7,6 млрд тенге. Это примерно четверть совокупных соответствующих расходов на уровне всей РК: так, компании в Алматы и Астане вместе взятые потратили сопоставимую сумму – чуть менее 8 млрд тенге.

Если считать, сколько в среднем трат на отдых приходится в расчете на одного работника, то Мангистауская область и тут оказывается впереди с 44,5 тыс. тенге на человека в год. Отрыв от занимающей второе место Карагандинской области впечатляющий: там 13,5 тыс. Для сравнения, уровень по РК – 8,3 тыс. тенге, в Астане – 12 тыс., в Алматы – 6,9 тыс.

К слову, в этом году общие «развлекательные» расходы работодателей в целом по стране оказались даже номинально ниже уровней 2022 и 2023 годов. Притом год к году объемы номинально упали на 20%. Правда, в значительной мере падение пришлось на Атыраускую область, где отчасти имеет место эффект высокой базы: в 2023 году наблюдался серьезный всплеск.