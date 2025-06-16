В Казахстане ужесточили требования к пляжам и зонам отдыха: готов ли Актау

С 15 июня в Казахстане вступили в силу новые правила безопасности на водоемах. В соответствии с приказом министерства по чрезвычайным ситуациям, теперь зоны массового отдыха, туризма и спорта нельзя будет открывать без наличия полноценного спасательного поста и медпункта. Корреспондент Lada.kz попытался узнать, насколько наш город готов к изменениям.

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Новые правила направлены на то, чтобы отдых у воды стал не только комфортным, но и максимально безопасным. Городские власти уверяют: все объекты будут приведены в соответствие с требованиями. В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона рассказали, какие работы уже проделаны. Вопросы безопасности отрабатывают и на базах отдыха. Там при подготовке к этому купальному сезону сотрудниками ДЧС региона были обучены 57 спасателей.

Lada.kz решила узнать мнение жителей города о новых изменениях, и о том, верят ли они, что пляжи нашей области станут безопаснее. Подробнее – в видеосюжете.

Автор: Аяулым Бейсенова