Школу на 1200 мест откроют в Жанаозене

В микрорайоне «Мерей» села Рахат, что под Жанаозеном, ведется строительство современной школы на 1200 мест в рамках проекта «Школы будущего», инициированного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Трехэтажное здание новой школы общей площадью 5970,16 квадратных метра уже возведено, выполнена внешняя отделка, установлены окна. В настоящее время ведутся внутренние отделочные и штукатурные работы. Ожидается, что строительные работы будут завершены в августе, а школа будет сдана в эксплуатацию к новому 2025-2026 учебному году.

Данное учебное заведение будет оснащено современными классами для предоставления школьникам качественного образования. Кроме того, будут открыты лаборатории STEM, робототехники, визуального дизайна, хореографии, что позволит учащимся развивать свои творческие и технические способности. Будут созданы все условия для детей с особыми образовательными потребностями. В школе будут сенсорная комната, кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, оснащенные новейшим оборудованием, - рассказали в управлении образования региона.

В настоящее время в Жанаозене функционируют 24 общеобразовательные школы, находящиеся в подчинении регионального управления образования.

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