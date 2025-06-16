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16.06.2025, 13:14

В аэропорту Актау массово задерживаются рейсы

Общество 0 18 613 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz поступают обращения от населения с жалобами на задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта Актау, как минимум 11 внутренних и один международный рейсы были перенесены.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Как указано в расписании вылетов и прилетов на сайте аэропорта, сегодня ночью, 16 июня, воздушная гавань не приняла и не выпустила самолеты в Уральск, Алматы, Астану, Атырау и Баку. Авиаперевозчиком практически всех рейсов является компания Fly Arystan.

В зале ожидания наблюдается большое скопление пассажиров сразу нескольких авиарейсов. Например, рейс до Алматы из Актау задержали почти на 10 часов. Мы должны были вылететь в Атырау в 03:55 часов утра, но нашу посадку до сих пор не объявили. В итоге вылетели в 05:00 часов утра. Также задержались рейсы: Актау - Уральск, Актау - Шымкент, Актау - Алматы, Актау - Актобе. Многие пассажиры остаются ждать своих рейсов в аэропорту, отчего наблюдается большое скопление людей, среди которых очень много детей и пожилых, - рассказывают пассажиры.

Редакция Lada.kz направила запросы на получение комментариев в компанию и международный аэропорт. Fly Arystan разъяснили ситуацию. 

Информируем, что рейсы FlyArystan из/в город Актау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, сильного ветра. Дополнительно задержки связаны с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау на ремонт в период с 02:00 до 16:00 часов. Авиакомпания направляет индивидуальные уведомления пассажирам, чьи рейсы были изменены. Рекомендуем также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan, на сайте flyarystan.com или на информационном табло в аэропорту, - сообщили в компании.

Пассажирам доступна поддержка через live-чат в приложении и на сайте FlyArystan, в мессенджере WhatsApp по номеру +7 (702) 702-02-27, а также по телефону контакт-центра +7 (727) 331-10-10.

В аэропорту Актау попросили проверять актуальную информацию на официальном сайте или по номеру телефона +7 (7292) 60-97-55.

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