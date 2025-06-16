Как в Мангистау студенту получить статус застрахованного по ОСМС

Студенты очной формы обучения в колледжах, вузах, а также казахстанцы, получающие образование за рубежом, входят в льготную категорию населения и имеют право на бесплатное медицинское страхование. О том, как получить доступ к услуге, подробно рассказали в Мангистауском областном онкологическом диспансере, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

За студентов взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) выплачивает государство.

Если студент учится в Казахстане, статус «застрахован» присваивается автоматически. Данные поступают из информационной системы учебного заведения в Национальную образовательную базу (НОБД) или Единую платформу высшего образования. Главное, чтобы в вузе или колледже правильно указали ФИО студента, форму и сроки обучения, и своевременно обновляли информацию, - рассказали в диспансере.

Если студент обучается за границей, он должен самостоятельно подать сведения через портал eGov.kz. Для этого нужно:

зайти на услугу «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом»;

заполнить заявление;

приложить справку с места учебы, переведённую на казахский или русский язык, и нотариально заверенную.

При корректном заполнении статус «застрахован» присваивается в течение 10 рабочих дней.

Важно: если студент официально работает, работодатель не удерживает с него отчисления в ОСМС, поскольку государство уже оплатило страховку.

Отследить свой статус можно на сайте fms.kz или через приложение «SaqtandyruBot» в Telegram.