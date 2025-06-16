Как в Мангистау студенту получить статус застрахованного по ОСМС

Студенты очной формы обучения в колледжах, вузах, а также казахстанцы, получающие образование за рубежом, входят в льготную категорию населения и имеют право на бесплатное медицинское страхование. О том, как получить доступ к услуге, подробно рассказали в Мангистауском областном онкологическом диспансере, передает Lada.kz.
За студентов взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) выплачивает государство.
Если студент учится в Казахстане, статус «застрахован» присваивается автоматически. Данные поступают из информационной системы учебного заведения в Национальную образовательную базу (НОБД) или Единую платформу высшего образования. Главное, чтобы в вузе или колледже правильно указали ФИО студента, форму и сроки обучения, и своевременно обновляли информацию, - рассказали в диспансере.
Если студент обучается за границей, он должен самостоятельно подать сведения через портал eGov.kz. Для этого нужно:
При корректном заполнении статус «застрахован» присваивается в течение 10 рабочих дней.
Важно: если студент официально работает, работодатель не удерживает с него отчисления в ОСМС, поскольку государство уже оплатило страховку.
Отследить свой статус можно на сайте fms.kz или через приложение «SaqtandyruBot» в Telegram.
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