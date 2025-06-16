Акция «Бесплатная юридическая помощь» пройдет в Актау

В Актау пройдет акция «Бесплатная юридическая помощь», в ходе которой жители региона смогут безвозмездно получить консультации от юристов, адвокатов и нотариусов. Об этом сообщили в департаменте юстиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Акция «Бесплатная юридическая помощь» состоится 19 июня.

На площадке с населением будут работать адвокаты, юридические консультанты, частные судебные исполнители и нотариусы. Все желающие смогут задать вопросы и получить квалифицированную помощь по правовым вопросам.

Дата: 19 июня 2025 года.

Время: с 10:00 до 12:00 часов.

Место: здание №67Б, Центр обслуживания населения в 15 микрорайоне.