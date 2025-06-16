Ветеран нефтяной отрасли скончался в Мангистау

Ветеран нефтяной отрасли, уважаемый специалист и патриот своей страны Жаксылык Смагулович Жангазиев скончался. Об этом сообщили в АО «Озенмунайгаз», передает Lada.kz .

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В связи с его кончиной генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Жанболат Саймаганбетов выразил слова скорби и поддержки семье покойного от имени всего трудового коллектива компании.

Жаксылык Смагулович был образованным, квалифицированным человеком, который посвятил свою жизнь развитию нефтяной отрасли. Начав путь простым оператором на Узеньском месторождении, он, благодаря трудолюбию и упорству занял руководящие должности и внес неоценимый вклад в становление отрасли, - отметил глава компании.

Жангазиев стоял у истоков становления жанаозенского месторождения, как самостоятельного предприятия. Уточняется, что его работа стала примером служения стране, а его имя вошло в историю как одного из тех, кто превратил месторождение в флагмана регионального и республиканского значения.

С болью в сердце мы прощаемся с человеком, сказавшим «моя страна» – и доказавшим это всей своей жизнью. Его подвиг – это пример для будущих поколений, - сказал Жанболат Саймаганбетов.

АО «Озенмунайгаз» скорбит вместе с родными и близкими Жаксылыка Жангазиева. Светлая память о нем навсегда останется в истории отечественной нефтяной промышленности.

Ранее в регионе скончался заслуженный нефтяник Республики Казахстан Адиль Мулдашович Нурманов.