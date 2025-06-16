В Актау предприниматель самовольно вырвал зелёные насаждения – вмешались власти

В 12 микрорайоне в отношении владельца магазина, вырвавшего зелёные насаждения возле дома №56, были приняты меры со стороны городских служб. Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, факт нарушения стал известен после публикации в социальных сетях, передает Lada.kz .

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Предприниматель, не согласовав свои действия с акиматом, самовольно вырвал зелёные насаждения с целью расширения прилегающей территории для сезонной торговли фруктами. Представители городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства провели с ним разъяснительную работу. В результате незаконно организованная торговая точка была ликвидирована.

О факте нарушения также уведомили участковых инспекторов управления полиции. Нарушитель признал вину и за свой счёт высадил деревья на прежнем месте в качестве компенсации нанесённого ущерба.

Напоминаем, что любое вмешательство в озеленённые территории без разрешения является нарушением закона. За это предусмотрены штрафы. Призываем предпринимателей соблюдать нормы и беречь природу, - отметил главный специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актау Алтынбек Онгарбаев.

Власти подчёркивают: только совместными усилиями можно сохранить экологический баланс города.