В урочище Самал и прибрежной зоне собрали свыше 100 мешков мусора

Субботник, проведённый по инициативе общественного фонда «Эко Мангистау», стал частью республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Результаты не заставили себя ждать – только на 43-м километре участники собрали свыше 80 мешков мусора, а в урочище Самал – ещё более 20, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Организаторы вновь подчеркнули, что природные достопримечательности региона засоряют мусором недобросовестные местные жители.

В минувшие выходные субботник прошел в урочище Самал и прибрежной зоне 43-го километра. Добровольцы собрали более 100 мешков мусора.

Среди участников - как подростки, так и пожилые люди. Родители, которые приходят со своими детьми, демонстрируют пример экологического воспитания. Чистый, живописный Мангистауский регион находится в руках каждого жителя, а не только волонтеров. Поэтому призываю всех людей соблюдать чистоту, бережно относиться к природе, - отметила менеджер проекта «Эко Мангистау» Наталья Зорина.

Несмотря на то, что остаются те, кто безразличен к экологическим проблемам, всё больше людей не только осуждают такое поведение, но и сами выходят на уборку, подавая пример окружающим.

Как, например, дайвер из Актау Канат Абдиев, который регулярно очищает дно Каспия от мусора. Он наводит порядок под водой, тем самым защищая морских обитателей. В последний раз ему удалось очистить территорию площадью 1270 квадратных метров от пластика, бутылок и пищевых отходов.

Нырял на глубину 8-10 метров, вышел целый мешок. Больше всего пластиковых бутылок и остатков пищи. Жаль, что люди не находят ничего лучшего, чем бросить их в наш Каспий. Обращаюсь ко всем с просьбой беречь природу. Давайте, наконец, возьмем себя в руки, покажем себя людьми, способными на сострадание, на любовь к своему же краю, - говорит Канат Абдиев.

Инициативу Каната Абдиева поддерживают и другие местные дайверы – для них подводные субботники уже стали важной частью жизни. У энтузиастов есть собственный чат, где они координируют акции, обмениваются информацией и полезными советами.

Напомним, неправительственное учреждение «Эко Мангистау» приглашало всех неравнодушных присоединиться к экосубботникам, которые проходили на знаковых природных участках региона: Голубой бухте, Акеспе, Сауре, Ыбыкты-Сай, Акмыш и Шеркале.