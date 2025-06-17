Изменилось расположение автобусной остановки по маршруту «Жанаозен – Актау»

В Жанаозене изменилось место остановки междугороднего автобуса, следующего по маршруту «Жанаозен – Актау». Теперь посадка пассажиров осуществляется не на прежнем месте, а на новой локации, расположенной возле мечети Абиш Кожа. Об этом Lada.kz сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz

По данным управления, в Жанаозене изменили место посадки на автобус до Актау.

Ранее отправка осуществлялась с парковки перед торговым домом «Озен», на территории рынка «Жибек жолы». Теперь остановку перенесли на новое место – примерно на 300-400 метров, рядом с мечетью Абиш Кожа, - уточнили в ведомстве.

При этом, как отмечают специалисты, расписание движения и стоимость проезда остались прежними.

Напомним, с 11 февраля 2025 года по маршруту «Актау – Жанаозен – Актау» были запущены новые современные, комфортабельные автобусы. Стоимость проезда в одну сторону: взрослым – 750 тенге, детям (7-18 лет) – 375 тенге. Время курсирования: с 07:00 часов.

С 5 марта в системе электронного билетирования стал доступен маршрут из Актау в Жанаозен и обратно.

Также запущены из областного центра запущены автобусы до Атырау, Актобе и Уральска.

В связи с подключением еще одного дополнительного автобуса будут курсировать регулярные маршруты «Актау – Форт-Шевченко – Актау», «Актау – Шетпе – Актау», «Актау – Бейнеу – Актау» с новым графиком.