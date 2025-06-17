Что жители Актау думают о предложении разрешить платную тонировку автомобилей

Корреспондент Lada.kz узнал у актауских водителей, что они думают о предложении депутатов разрешить платную тонировку автомобилей и отказе в этом от МВД.

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Тонировать передние стекла автомобилей в Казахстане запретили еще в 2010 году. Однако недавно депутаты предложили отменить многолетнее «табу» с условием, что водители должны будут платить за затемнение передних и боковых стекол транспорта. Предполагалось, что стоимость такого разрешения будет доходить 50 МРП, или 196 600 тенге.

Однако МВД не поддержало данную инициативу, сославшись на то, что послабление может ухудшить положение дел с нарушениями на дороге, а также усугубит ситуацию с раскрытием уголовных преступлений, совершенных с помощью автомобилей. Кроме того, в полиции отметили, что в случае разрешения тонирования стекол с определенной степенью прозрачности (70, 80 процентов и так далее) для контроля за соблюдением допустимых норм потребуется приобретение дополнительных «специальных сертифицированных приборов, определяющих светопропускание стекол, – тауметров». А отмена этого запрета приведет к повальному тонированию транспорта и невозможности привлечь к ответственности автовладельцев, нарушивших допустимые пределы.

Корреспондент Lada.kz решила узнать мнение водителей: готовы ли они платить за тонировку, и что думают о предложении депутатов?

Автор: Аяулым Бейсенова.