18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.45
598.59
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.06.2025, 16:33

Что жители Актау думают о предложении разрешить платную тонировку автомобилей

Общество 0 2 565

Корреспондент Lada.kz узнал у актауских водителей, что они думают о предложении депутатов разрешить платную тонировку автомобилей и отказе в этом от МВД.

Иллюстрация сгенерирована чатом GPT
Иллюстрация сгенерирована чатом GPT

Тонировать передние стекла автомобилей в Казахстане запретили еще в 2010 году. Однако недавно депутаты предложили отменить многолетнее «табу» с условием, что водители должны будут платить за затемнение передних и боковых стекол транспорта. Предполагалось, что стоимость такого разрешения будет доходить 50 МРП, или 196 600 тенге.

Однако МВД не поддержало данную инициативу, сославшись на то, что послабление может ухудшить положение дел с нарушениями на дороге, а также усугубит ситуацию с раскрытием уголовных преступлений, совершенных с помощью автомобилей. Кроме того, в полиции отметили, что в случае разрешения тонирования стекол с определенной степенью прозрачности (70, 80 процентов и так далее) для контроля за соблюдением допустимых норм потребуется приобретение дополнительных «специальных сертифицированных приборов, определяющих светопропускание стекол, – тауметров». А отмена этого запрета приведет к повальному тонированию транспорта и невозможности привлечь к ответственности автовладельцев, нарушивших допустимые пределы.

Корреспондент Lada.kz решила узнать мнение водителей: готовы ли они платить за тонировку, и что думают о предложении депутатов?

Автор: Аяулым Бейсенова.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…