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17.06.2025, 19:54

Можно ли приносить еду с собой в аквапарк, парк или компьютерный клуб в Актау?

Общество 0 1 578 Лиана Рязанцева

Часто у входов в кафе, парки, аквапарки или компьютерные клубы висит табличка «Своя еда запрещена». Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova», адвокат Айбек Суюндуков заявил, что такие правила нарушают закон, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Адвокат Айбек Суюндуков прокомментировал ситуацию с запретом. По его словам, предприниматели незаконно ограничивают вход посетителей на территорию заведений с принесённой едой и напитками.

По статье 26 Конституции РК, всё, что вы законно купили (включая еду и напитки), – ваша собственность. Вы можете ею пользоваться, владеть и распоряжаться! Купили билет или оплатили вход? По статье 394 Гражданского кодекса РК это уже договор, и вы имеете право зайти с едой или напитками. Чек — ваше доказательство, - разъяснил адвокат.

По данным Айбека Суюндукова, закон «О защите прав потребителей» (ст. 8-1) запрещает заведениям навязывать условия, ущемляющие права граждан.

Особенно, если они сами продают еду на территории, такой запрет вообще незаконен. По статье 10 и 380 ГК РК и статье 8 Закона вы свободно выбираете, что покупать и где. А по статье 177 Предпринимательского кодекса РК запрет на чужую еду – это нечестная конкуренция, - отметил адвокат.

Айбек Суюндуков пояснил, какие санкции грозят предпринимателям за необоснованные ограничения доступа.

Согласно статье 163 КоАП РК, за незаконное ограничение прав потребителей предусмотрены следующие штрафы:

  • для субъектов малого бизнеса – 786 400 тенге (200 МРП);
  • для среднего бизнеса – 1 179 600 тенге (300 МРП);
  • для крупного бизнеса – 5 898 000 тенге (1500 МРП).

Если администрация заведения не отступает от своих требований, необходимо обратиться в антимонопольный орган в соответствии со статьёй 713 КоАП РК, - заключил адвокат.

Для справки

Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» Айбек Суюндуков, на момент публикации комментария:

  • не представляет интересов лиц, упомянутых в данной статье;
  • предоставил комментарий, основанный на действующем законодательстве, имеющем силу на момент публикации.
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