В одном из сел Мангистау проложат 19 км дороги

В селе Мангыстау Мунайлинского района продолжается строительство автомобильных дорог протяжённостью более 19 километров, передает Lada.kz по данным Центра общественных коммуникаций.
С ходом работ аким района Канат Кулжанов ознакомился лично во время выездного совещания.
Автодороги строятся в жилых массивах Айрақты, Шерқала и Бесшоқы. Работы ведутся по следующим направлениям:
Как уточнили в акимате, строительство идёт активными темпами. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на август текущего года.
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