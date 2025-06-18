В одном из сел Мангистау проложат 19 км дороги

В селе Мангыстау Мунайлинского района продолжается строительство автомобильных дорог протяжённостью более 19 километров, передает Lada.kz по данным Центра общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

С ходом работ аким района Канат Кулжанов ознакомился лично во время выездного совещания.

Автодороги строятся в жилых массивах Айрақты, Шерқала и Бесшоқы. Работы ведутся по следующим направлениям:

В Айрақты дорогу протяжённостью 4,4 км строит ТОО «ПромСтройМонтаж-ХХІ»;

В Шеркала – 8,5 км дороги прокладывает ТОО «Ынта» КФ;

В Бесшокы – 6,4 км дороги также выполняет ТОО «Ынта» КФ.

Как уточнили в акимате, строительство идёт активными темпами. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на август текущего года.