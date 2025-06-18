В Актау внедряют систему ваучерного финансирования детских садов

До конца июля в Актау будет запущена система ваучерного финансирования дошкольного образования, передает Lada.kz по информации Министерства просвещения РК.

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Как пояснили в ведомстве, новая модель позволит родителям самостоятельно выбирать детский сад - как государственный, так и частный. Финансирование будет осуществляться по принципу: «деньги идут за ребёнком». Это означает, что средства будут перечисляться в тот садик, который посещает ребёнок, при условии подтверждённой посещаемости.

Переход к ваучерной системе уже стартовал в ряде городов страны. На сегодня она действует в 15 городах и 5 районах, среди которых Тараз, Шымкент, Уральск, Астана, Караганда и другие. До конца июля к проекту присоединятся ещё шесть городов, включая Актау.

«Системой уже охвачено более 3 тысяч дошкольных организаций. Доступ к дошкольному образованию получили свыше 230 тысяч детей. В городах, где внедрена ваучерная система, очередь в детсады сократилась на 44%», — сообщила директор департамента дошкольного образования Минпросвещения Манара Адамова.

По информации министерства, новая модель не только делает процесс поступления в садики более прозрачным, но и стимулирует конкуренцию между дошкольными учреждениями.

Система станет общенациональной, её планируют масштабировать во всех регионах Казахстана до конца 2025 года.