В Актау с 20 по 23 июня состоится Первый Международный конкурс моделей «Model Cup-2025».

Масштабное мероприятие пройдёт под девизом «Этномода тюркского мира» и станет одним из центральных событий года культурной столицы, передает Lada.kz по информации руководителя театра-студии моды «Колибри» Елены Синицы.

фото предоставлено Еленой Синицой

Конкурс соберёт моделей, дизайнеров и представителей fashion-индустрии из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Башкортостана, республик Тыва и Татарстан, а также из разных регионов Казахстана. Участие примут как юные участники от 6 лет, так и профессиональные модели старше 25 лет. Участники будут представлены в категориях: Little (6–10 лет), Junior (11–14 лет), Teen (15–18 лет), Youth (19–25 лет), Professional (25+ лет).

"Все основные мероприятия пройдут на сцене амфитеатра в 15 микрорайоне. Торжественное открытие конкурса состоится 20 июня в 20:30. В этот вечер делегации представят свои страны через видеофильмы, национальные костюмы, флешмобы и музыкальные номера. 21 июня пройдут конкурсные туры, включающие классическое дефиле, фотопозирование с национальными атрибутами и творческий выход в стиле «Этномода тюркского мира». Закрытие конкурса и награждение победителей запланировано на 22 июня. Также в этот день состоятся показы дизайнерских коллекций от представителей стран-участниц", - рассказали организаторы.

Все участники конкурса получат дипломы и медали. В каждой возрастной категории будут определены победители, занявшие 1, 2 и 3 места. Дополнительно вручат специальные Гран-при в номинациях «Дефиле» и «Фотомодель». Главная награда — Супер Гран-при «Этно-Модель» с денежным призом в 1000 долларов США — будет вручена лучшей модели среди женщин и лучшей модели среди мужчин.

Конкурс проводится с целью продвижения тюркской культуры, развития индустрии моды, поддержки молодых и опытных моделей, а также создания творческой платформы для роста и обмена опытом между участниками. Организаторами выступают акимат Мангистауской области, Западно-Казахстанский медицинский университет, представители модельных агентств и культурных организаций тюркского мира.

Мероприятие станет не только зрелищным модным шоу, но и важным вкладом в развитие международного культурного диалога и укрепление дружбы между тюркскими народами.