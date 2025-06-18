В Азербайджане планируют разрешить казино на искусственных островах в Каспии

В Азербайджане предложили легализовать деятельность казино на искусственных земельных участках, созданных в акватории Каспийского моря. Об этом сообщает издание Report.

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Соответствующий законопроект с поправками в закон «О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике», был рассмотрен на заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно документу, на искусственных участках планируется разрешить все виды предпринимательской деятельности, не запрещённые законодательством страны, в том числе и азартные игры, но только в специально отведённых и лицензированных зонах.

Порядок организации игр будет регулироваться органом исполнительной власти. Проводить казино-сервис смогут исключительно юридические лица, получившие соответствующую лицензию с учётом заключения надзорного органа.

Для участия в азартных играх установлено возрастное ограничение: лицам младше 21 года доступ к подобным услугам будет полностью запрещён.

Поправки направлены на привлечение инвестиций и развитие бизнеса на новых искусственных территориях в Каспийском море.

Напомним, ранее глава Мангистауской области предлагал построить казино, играть в котором можно будет только с иностранным паспортом.