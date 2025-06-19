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18.06.2025, 19:28

Родители приводят купаться детей в фонтане в Актау, рискуя их здоровьем и жизнью

Общество 0 4 904 Наталья Вронская

Не успели горожане порадоваться открытию нового сквера, как в социальных сетях уже начали поступать критические замечания в его адрес, сообщает Lada.kz.

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

Причиной недовольства стало поведение горожан у нового фонтана. Люди обратили внимание на то, что веселые прогулки превратились в массовые купания. Родители приводят сюда своих детей в плавательных костюмах, приносят полотенца и запасаются сменной одеждой. В итоге, фонтан, предназначенный для украшения сквера, превратился в водный аттракцион для всех желающих. Бывший руководитель городской санэпидслужбы Асима  Жарылгасова высказала опасения по поводу подобного поведения детей и предостерегла родителей.

«Приходят в купальниках, с полотенцами. Но этот фонтан не предназначен для подобного рода купания. Здесь не провидится специальная дезинфекция и очистка воды, как, например, в общественных бассейнах. А вода может быть вполне переносчиком всякого рода болезней. Помимо этого, нельзя забывать об электрической проводке. Хотелось бы предостеречь родителей этих детишек, поскольку последствия могут быть непредсказуемы и весьма-весьма трагичны. Фонтан предназначен для увлажнения воздуха», - говорит эксперт.

По сообщению корреспондентов Lada.kz в настоящее время администрация торгового центра отключила фонтан. Точная причина неизвестна. Сообщается, что запустят его в следующий раз во время технического открытия ТЦ.

Напомним, ранее сообщалось, что в областном центре заработал так называемый сухой или пешеходный фонтан, расположенный в небольшом сквере в 10 микрорайоне, около памятника Кашагану. Место уже пользуется популярностью среди населения.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
У нас ведь народ дебильный.еще лежаки пусть припрут.я за то чтоб отключили.народ не понятливый для красоты а не для того чтоб мокрыми жопами сверкать в черте города.зря сделали.
19.06.2025, 06:32
Aqtau_2023
Aqtau_2023
У каждой струйки поставьте по одному полицейскому и пусть штрафы выписывают.
19.06.2025, 03:10
Банкир
Банкир
Да, и если фонтан сделан качественно, то никакого риска нет и быть не может!
18.06.2025, 18:35
Банкир
Банкир
Сделайте нормальный пляж в черте города, не будет народ лезть в фонтан.
18.06.2025, 18:34
Кинст
Кинст
Мамбетизм форева, как говорится
18.06.2025, 15:19
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