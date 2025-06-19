Родители приводят купаться детей в фонтане в Актау, рискуя их здоровьем и жизнью

Не успели горожане порадоваться открытию нового сквера, как в социальных сетях уже начали поступать критические замечания в его адрес, сообщает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

Причиной недовольства стало поведение горожан у нового фонтана. Люди обратили внимание на то, что веселые прогулки превратились в массовые купания. Родители приводят сюда своих детей в плавательных костюмах, приносят полотенца и запасаются сменной одеждой. В итоге, фонтан, предназначенный для украшения сквера, превратился в водный аттракцион для всех желающих. Бывший руководитель городской санэпидслужбы Асима Жарылгасова высказала опасения по поводу подобного поведения детей и предостерегла родителей.

«Приходят в купальниках, с полотенцами. Но этот фонтан не предназначен для подобного рода купания. Здесь не провидится специальная дезинфекция и очистка воды, как, например, в общественных бассейнах. А вода может быть вполне переносчиком всякого рода болезней. Помимо этого, нельзя забывать об электрической проводке. Хотелось бы предостеречь родителей этих детишек, поскольку последствия могут быть непредсказуемы и весьма-весьма трагичны. Фонтан предназначен для увлажнения воздуха», - говорит эксперт.

По сообщению корреспондентов Lada.kz в настоящее время администрация торгового центра отключила фонтан. Точная причина неизвестна. Сообщается, что запустят его в следующий раз во время технического открытия ТЦ.

Напомним, ранее сообщалось, что в областном центре заработал так называемый сухой или пешеходный фонтан, расположенный в небольшом сквере в 10 микрорайоне, около памятника Кашагану. Место уже пользуется популярностью среди населения.