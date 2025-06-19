В Актау состоится праздничный вечер для выпускников школ

В Актау готовятся к торжественному мероприятию в честь выпускников 11-х классов, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций области.
Праздничный вечер состоится 19 июня на площади у амфитеатра в 15 микрорайоне. Начало в 20:00 часов.
В программе: концерт с участием местных артистов, яркие выступления и церемония вручения аттестатов обладателям знака отличия «Алтын белгі».
Организаторы приглашают жителей и гостей города присоединиться к торжеству.
Мероприятие проводится при поддержке акимата города Актау.
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