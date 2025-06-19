В Актау состоится праздничный вечер для выпускников школ

В Актау готовятся к торжественному мероприятию в честь выпускников 11-х классов, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций области.

фото с вручения аттестатов в IT-лицее г. Актау