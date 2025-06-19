Подземный дом в Мангистау: возвращение к истокам

Житель одного из сёл Мангистауской области построил необычное жилище под землей. Видео с постройкой попало в соцсети и удивило пользователей, передает Lada.kz .

скриншот из видео

На видеозаписи видно, как лестница ведёт вниз, в просторное и обустроеное помещение. Внутри кухня с необходимой техникой, комната с телевизором и коврами. Обеспечивают питание электроприборов солнечные панели, установленные наверху.

Пользователи разъяснили в комментариях, что постройка является современным вариантом жертоле - традиционной формы жилья, которую раньше использовали кочевники. Такие дома углублены в землю и покрыты сверху слоем грунта. Благодаря этому внутри сохраняется комфортная температура в любое время года: прохладно летом и тепло зимой.

В прошлом жертоле служили не только жильём, но и складами для хранения еды или содержания животных. Особенно популярны такие помещения были в зимний период, когда часть населения оставалась на постоянных стоянках, а остальные перемещались на летние пастбища.

Сегодня такие постройки встречаются крайне редко, однако они по-прежнему остаются важной частью культурного наследия казахского народа. Дом, построенный в Мангистау, стал современным переосмыслением древней традиции - примером того, как можно сочетать мудрость предков с современными технологиями.