В Актау супруги проводили онлайн-лотереи и попали под статью уголовного кодекса

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Департамент Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области проводит расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, сообщает АФМ РК.

Актауская супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, с августа 2024 года по настоящее время проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов. Для участия их подписчики приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 тысяч тенге.

По данным следствия, в розыгрышах успели принять участие более 1 800 граждан.

Досудебное расследование открыто по статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность).

Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге. На имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.



