Горение камыша в Атырау – дойдет ли гарь до Актау?

В Атырауской области уже неделю горит камыш. Жители Мангистау опасаются, что запах гари дойдет до Актау. Уполномоченные службы рассказали, стоит ли ожидать ухудшения качества воздуха в ближайшие сутки, передает Lada.kz .

Смог из-за горения камыша в Атырауской области. Фото из открытых источников

Как сообщили в РГП «Казгидромет», 20 июня ожидается юго-западный, западный ветер, что означает, что запаха гари из Атырауской области ждать не приходится.

Согласно прогнозу, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В Актау ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусупкалиев сообщил, что специалисты ведут наблюдение качества воздуха. Жалоб от жителей на запах гари пока не поступало.

В самой Атырауской области 18-19 июня на станциях наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,7 раза, диоксид азота - 1,5-2 раза.

Как сообщает МЧС РК, ликвидация горения камыша продолжается. Принятыми мерами пожар локализован на площади 1510 гектаров.

В борьбе с возгоранием задействованы свыше 100 человек и 30 единиц техники. Тушение наземными силами затруднено высокой воспламеняемостью сухого камыша, наличием скрытых очагов тления, труднодоступностью к местам возгорания, периодической сменой направления и скорости ветра, и ограниченной видимостью.

Продолжается тушение с воздуха. С начала пожара с вертолётов произведено 62 сброса воды объемом свыше 186 тонн.

Напомним, возгорание камыша произошло 13 июня в 15 километрах от села Еркинкала города Атырау, на территории государственного природного резервата «Ақ Жайық».