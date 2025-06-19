Выпускники IT-лицея в Актау направили средства на помощь детям

Церемония вручения аттестатов выпускникам специализированного IT-лицея Актау в этом году запомнилась не только торжественной атмосферой, но и благотворительной акцией: 97 одиннадцатиклассников отказались от затрат на пышные наряды и костюмы, передав собранные средства в поддержку центра «Періште», помогающего детям с особыми потребностями, передает Lada.kz.

фото IT Лицея

Инициатива под названием «Твои пять минут блеска — чья-то целая жизнь» стала личным решением выпускников и получила поддержку со стороны педагогов и родителей. Организаторы отметили, что жест подростков говорит о зрелости и ответственности нового поколения.

Церемония вручения аттестатов прошла во дворе лицея. Участников поздравили учителя, родители и администрация школы. С напутственным словом выступила директор учреждения Моншак Гайыпбаева. Традиционные речи о планах на будущее сменились аплодисментами в адрес тех, кто решил сделать доброе дело вместо привычных торжественных расходов.

Мероприятие завершилось символическим финалом: полёт шапочек в небо, как символ того, что теперь эти юные люди готовы взлететь и начать новый этап в жизни.