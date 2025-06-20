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20.06.2025, 07:25

Пираты Каспийского моря: о захвате мест швартовки рассказали в яхт-клубе «Бриз» в Актау

Общество 0 4 427 Ольга Максимова

Прокатчики-«дикари» препятствуют деятельности зарегистрированным маломерным судоходным суднам, портя имущество и лишив их возможности швартоваться на арендованном месте. В борьбе за места дело дошло до членовредительства. Однако правоохранительные органы не реагируют, передает Lada.kz.

Причал в Актау. Фото: ОО "Бриз"
Причал в Актау. Фото: ОО "Бриз"

О страстях вокруг судоходства в Актау рассказал Олег Морозов, капитан причала ОО «Бриз».

Сейчас у яхт-клуба имеется 19 швартовых мест, которые сдают в аренду предпринимателям, а также 5 мест, где швартуются судна членов клуба. По словам Олега Морозова, причал захвачен группой лиц, занимающихся прокатом. Они препятствуют деятельности арендаторов, не допускают их к арендованным швартовым местам, не подчиняются требованиям администрации Объединения, нападают на охрану, отвлекают сотрудников охраны, самовольно открывают доступ к причалу для своих судов и совершают другие противоправные действия.

Кроме того, захватившие причал лица не предоставляют администрации яхт-клуба сведения о судовладельцах, судах и капитанах судов, а также документы на право занятия коммерческой деятельностью.

«Некоторые их суда эксплуатируются без регистрационных номеров, у экипажей нет прав управления этим видом транспорта. Зачастую судна имеют явные признаки неисправности корпусов и ходовой установки, там отсутствуют спасательные средства, якорные устройства, навигация и сигнальные средства, а также другие вещи, которые должны быть на борту. Экипажи швартуют свои суда к другим судам без разрешения их владельцев, что ведет к повреждениям судов арендаторов, препятствует проходу судов по судоходному каналу, создает аварийные ситуации, делает невозможным аварийный подъем судов на слипе Объединения. Единственная их цель – извлечь максимальную прибыль с проката пассажиров. Такие способы варварской эксплуатации судов могут (и рано или поздно приведут) к человеческим жертвам», - говорит Олег Морозов.

Неоднократные обращения в полицию никаких результатов не принесли.

«Сотрудники правоохранительных органов разводят руками и заявляют, что это спор хозяйствующих субъектов, хотя речь идет о препятствовании осуществлению законной деятельности, незаконном захвате имущества, нанесении телесных повреждений различной степени тяжести, нанесении ущерба имуществу».

Дело дошло до членовредительства - два раза был избит охранник. В отношении трех лиц начато досудебное расследование по статье 108-1 УК РК (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Однако все трое находятся на свободе и продолжают заниматься противоправной деятельностью.

Руководство ОО «Бриз» написало обращение акимам города и области, начальнику полиции и главному прокурору Мангистауской области, главе областного департамента Пограничной службы КНБ РК, начальнику инспекции транспортного контроля Мангистауской области с просьбой:

  • провести проверку судов, незаконно базирующихся на причале ОО Яхт-клуба «БРИЗ» и осуществляющих небезопасный прокат пассажиров с нарушениями законодательства РК;
  • дать правовую оценку деятельности их владельцев, а также объективно квалифицировать их деяния в соответствии с уголовным законодательством РК, принять меры по пресечению их незаконных деяний;
  • понудить указанных лиц освободить незаконно захваченное имущество (причал) Объединения либо принять меры по освобождению незаконно захваченного имущества (причала);
  • понудить владельцев освободить территорию объединения от находящихся там без разрешения администрации, неисправных судов и кильблоков (прицепов для лодок);
  • защитить наши законные права и интересы, а также интересы предпринимателей, законно осуществляющих деятельность на территории ОО Яхт-клуб «БРИЗ».

Данную публикацию можно считать запросом издания в вышеперечисленные органы по поводу ситуации захвата причала и проката пассажиров на маломерных судах с нарушением правил техники безопасности.  

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