Мангистауские спасатели обучились поиску людей с помощью дронов

Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области прошли обучение по использованию беспилотников в поисково-спасательных операциях, передает Lada.kz.
Во время занятий спасателям объяснили, как с помощью тепловизора на дроне обнаруживать людей, потерявшихся на море или в труднопроходимой местности. Кроме того, их обучили составлению карт аварийной зоны, оценке рисков с высоты и визуальному наблюдению за обстановкой в режиме реального времени.
Практическая часть включала тренировку по поиску с применением дрона.
По информации ДЧС, внедрение современных технологий в спасательные работы – важный шаг к повышению оперативности и эффективности при ликвидации ЧС.
Напомним, в марте текущего года на вооружение ведомству поступила новая партия Toyota Hilux – оборудованных внедорожников, которые усилят мобильность спасателей.
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