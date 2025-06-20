Мангистауские спасатели обучились поиску людей с помощью дронов

Фото: ДЧС Мангистауской области

Во время занятий спасателям объяснили, как с помощью тепловизора на дроне обнаруживать людей, потерявшихся на море или в труднопроходимой местности. Кроме того, их обучили составлению карт аварийной зоны, оценке рисков с высоты и визуальному наблюдению за обстановкой в режиме реального времени.

Практическая часть включала тренировку по поиску с применением дрона.

По информации ДЧС, внедрение современных технологий в спасательные работы – важный шаг к повышению оперативности и эффективности при ликвидации ЧС.

Напомним, в марте текущего года на вооружение ведомству поступила новая партия Toyota Hilux – оборудованных внедорожников, которые усилят мобильность спасателей.