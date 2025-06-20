Фонтаны не для купания: эксперт из Актау рассказала о серьёзных травмах у детей

Экс-руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова вновь обратилась к родителям с призывом не допускать купания детей в сухих фонтанах, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

На этот раз специалист привела дополнительные аргументы против купания в сухих фонтанах, подкреплённые реальными случаями детского травматизма.

Зарегистрирован случай, когда девятилетняя девочка во время игры зажала ногой форсунку, и в этот момент включилось мощное давление. У ребёнка произошёл разрыв тканей влагалища, открылось сильное кровотечение. Врачи дважды проводили операции, чтобы его остановить, - рассказала Асима Жарылгасова.

По её словам, такие сооружения могут представлять собой не только гидравлическую, но и электрическую опасность:

«Под плиткой и решётками находится электропроводка – у фонтана есть разноцветная подсветка. В Алматы был зафиксирован случай, когда ребёнка ударило током прямо в чаше фонтана».

Асима Жарылгасова призывает родителей быть особенно внимательными в выборе мест для детского отдыха:

«Да, всем хочется развлечь ребёнка, особенно в жару. Но любое развлечение должно быть безопасным и не стоить здоровья и жизни наших малышей, - подчеркнула она.

Напомним, ранее Асима Жарылгасова уже поднимала тему купания в фонтанах. Специалиста удивило, что родители намерено приводят детей со сменной одеждой и разрешают использовать сооружение, как общественный бассейн.