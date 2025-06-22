Прокуратура проведет День открытых дверей в Актау

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» в здании прокуратуры Мангистауской области пройдет День открытых дверей, сообщает Lada.kz .

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Все желающие смогут поближе познакомиться с деятельностью прокуратуры, узнать об основных направлениях прокурорского надзора, получить консультации и ответы на интересующие вопросы. Также участникам расскажут о механизмах защиты прав граждан и возможностях обращения за помощью.

Главная цель мероприятия – обеспечение прозрачности в работе органов прокуратуры и укрепление доверия со стороны общества.

Дата: 24 июня, с 10:00 до 14:00 часов.

Место проведения: 15 микрорайон, здание прокуратуры Мангистауской области.

Контактный номер телефона для справок: ‪+7 (775) 488-89-45‬.