Прокуратура проведет День открытых дверей в Актау

В рамках реализации принципа «Закон и Порядок» в здании прокуратуры Мангистауской области пройдет День открытых дверей, сообщает Lada.kz.
Все желающие смогут поближе познакомиться с деятельностью прокуратуры, узнать об основных направлениях прокурорского надзора, получить консультации и ответы на интересующие вопросы. Также участникам расскажут о механизмах защиты прав граждан и возможностях обращения за помощью.
Главная цель мероприятия – обеспечение прозрачности в работе органов прокуратуры и укрепление доверия со стороны общества.
Дата: 24 июня, с 10:00 до 14:00 часов.
Место проведения: 15 микрорайон, здание прокуратуры Мангистауской области.
Контактный номер телефона для справок: +7 (775) 488-89-45.
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