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20.06.2025, 17:27

Набережную благоустраивают в Актау

Общество 0 2 547 Ольга Максимова

Подрядная организация начала приводить набережную 4А микрорайона в порядок, передает Lada.kz.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Жители Актау заметили, что на набережной в районе спуска 4А микрорайона начали разбирать сцену. Долгое время эту территорию не затрагивал процесс благоустройства. Теперь, как рассказали в акимате Актау, работники ТОО «СМК-Атамекен» восстанавливают разрушенное ограждение, брусчатку, скамейки и урны, декоративное освещение

Для выполнения работ по благоустройству территории города в 2024 году заключен договор с ТОО «СМК-Атамекен» сроком на три года. Подрядчик должен содержать в надлежащем виде основные общественные места (площади, парки), малые архитектурные формы, памятники, фонтаны, спортивные и детские площадки, пешеходные дорожки, балюстрады на берегу моря, скамейки и урны, - сообщили в горакимате. 

Также работы по покраске балюстрад, восстановлению пешеходных дорожек и поврежденных мраморных камней ведут в сквере 7 микрорайона и на территории монумента "Вечный огонь".

На благоустройство города в течение трех лет из городского бюджета было выделено 1 340 348 682 тенге без учета НДС. Конкурс выиграло ТОО «СМК-Атамекен». Общая сумма договора в итоге составила 1 163 756 703 тенге и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, в том числе НДС в размере 124 688 218 тенге.

Согласно данным госзакупок, подрядчику уже выплачено 336 945 647 тенге. Как уточнили в акимате, оплата идет поэтапно с учетом выполненного объема работ.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Видел я их работу на ступеньках у спуска ТГ Шевченко 4 микр., что хочется сказать,испорченные ступени, которые нужно заливать бетоном (!!!) подмазывают растворенным в воде песком,там даже цементом не пахнет.... ну и сколько продержится такой ремонт?
21.06.2025, 02:21
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