Набережную благоустраивают в Актау

Фото жителя Актау

Жители Актау заметили, что на набережной в районе спуска 4А микрорайона начали разбирать сцену. Долгое время эту территорию не затрагивал процесс благоустройства. Теперь, как рассказали в акимате Актау, работники ТОО «СМК-Атамекен» восстанавливают разрушенное ограждение, брусчатку, скамейки и урны, декоративное освещение

Для выполнения работ по благоустройству территории города в 2024 году заключен договор с ТОО «СМК-Атамекен» сроком на три года. Подрядчик должен содержать в надлежащем виде основные общественные места (площади, парки), малые архитектурные формы, памятники, фонтаны, спортивные и детские площадки, пешеходные дорожки, балюстрады на берегу моря, скамейки и урны, - сообщили в горакимате.

Также работы по покраске балюстрад, восстановлению пешеходных дорожек и поврежденных мраморных камней ведут в сквере 7 микрорайона и на территории монумента "Вечный огонь".

На благоустройство города в течение трех лет из городского бюджета было выделено 1 340 348 682 тенге без учета НДС. Конкурс выиграло ТОО «СМК-Атамекен». Общая сумма договора в итоге составила 1 163 756 703 тенге и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, в том числе НДС в размере 124 688 218 тенге.

Согласно данным госзакупок, подрядчику уже выплачено 336 945 647 тенге. Как уточнили в акимате, оплата идет поэтапно с учетом выполненного объема работ.