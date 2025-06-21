«Утонет – значит с мясом»: эксперт из Актау рассказала, как правильно выбрать сосиски

Эксперт объяснила, как не ошибиться при выборе сосисок и приобрести качественный продукт, сообщает Lada.kz .

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Экс-руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова провела наглядный эксперимент с сосиками и поделилась полезными советами для покупателей.

На что важно обратить внимание

Маркировка: на упаковке должен быть указан полный состав продукта и телефон для жалоб – это требование закона РК.

Плотность: рыхлая, слишком мягкая консистенция сосиски – тревожный сигнал.

Цвет: ярко-розовый оттенок – признак красителя. Сероватый же цвет говорит о натуральном мясе.

Асима Жарылгасова провела простой тест, опустив кусочки сосисок в стакан с водой. Если сосиска с мясом, то она тонет.