«Утонет – значит с мясом»: эксперт из Актау рассказала, как правильно выбрать сосиски

Эксперт объяснила, как не ошибиться при выборе сосисок и приобрести качественный продукт, сообщает Lada.kz.
Экс-руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова провела наглядный эксперимент с сосиками и поделилась полезными советами для покупателей.
На что важно обратить внимание
Маркировка: на упаковке должен быть указан полный состав продукта и телефон для жалоб – это требование закона РК.
Плотность: рыхлая, слишком мягкая консистенция сосиски – тревожный сигнал.
Цвет: ярко-розовый оттенок – признак красителя. Сероватый же цвет говорит о натуральном мясе.
Асима Жарылгасова провела простой тест, опустив кусочки сосисок в стакан с водой. Если сосиска с мясом, то она тонет.
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