Научись спасать жизнь! Бесплатный курс первой помощи стартует в Актау

Волонтерское движение Lider.kz объявило набор на бесплатное обучение по оказанию первой помощи. Курсы стартуют в ближайшее воскресенье и будут проходить в течение двух месяцев, сообщает Lada.kz .

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Занятия будут проводиться на русском языке каждое воскресенье с 13:00 до 16:00 в конференц-зале ресурсно-молодёжного центра «Арман» (6-й микрорайон, 2-й этаж).

Обучение включает как теоретическую, так и практическую часть, поэтому участникам рекомендуется приходить в удобной одежде.

Курс ведёт опытный специалист — инженер по технике безопасности, санитарный инструктор и тактический медик Александр Попович.

Участвовать могут все желающие. Несовершеннолетние — только в сопровождении родителей.

Для записи и вопросов можно обратиться в WhatsApp: 8 (700) 911-72-92 (Давид).

Желающим необходимо заполнить анкету по ссылке.

С темами занятий и датами проведения можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый поток бесплатных курсов по оказанию первой помощи, организованный волонтёрским движением «Lider.kz», прошел в марте и мае этого года.



