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22.06.2025, 19:21

В Бейнеу после нашествия чёрных жуков провели дезинсекцию

Общество 0 1 404 Лиана Рязанцева

 В селе Бейнеу Мангистауской области провели химическую обработку от чёрных жуков. По словам представителя, после обработки насекомые исчезли. Об этом редакции Lada.kz сообщил Дастан Муханов, руководитель Бейнеуской районной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК. 

 

Кадр видео
Кадр видео

Внутри села Бейнеу по инициативе акимата была проведена химическая обработка. Об этом сообщил Дастан Муханов.

«После проведённой обработки чёрные жуки исчезли», — отметил он.

Ранее жители села пожаловались на массовое нашествие чёрных жуков. По их словам, насекомые проникали в дома, постельное бельё и даже в детские вещи.

Для справки:
Tenebrionidae — чернотелки. Это одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых, включающее около 20 000 видов. Размер жуков варьируется от 1 до 80 миллиметров. Тело, как правило, продолговатое, иногда сильно удлинённое или выпуклое, каплевидной формы. Поверхность может быть как гладкой, так и покрытой короткими щетинками или волосками.

Большинство видов питаются растительными материалами. Многие чернотелки ведут ночной образ жизни и избегают света, однако есть и дневные виды, встречающиеся даже на пляжах или в пустынях. Некоторые из них могут быть вредителями сельскохозяйственных культур.

 

 

 

 

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