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23.06.2025, 20:19

Самокат - не ручная кладь, в пассажирском автобусе в Актау провозить нельзя

Общество 0 2 926 Сергей Кораблев

Молодой человек столкнулся с ситуацией: его неоднократно не пускали в автобус из-за самоката, который он возит с собой для работы, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По словам Дамира, он использует небольшой, не электрический самокат. Он аккуратно ставит его боком, поворачивает руль и утверждает, что самокат занимает меньше пространства, чем детская коляска. Несмотря на это, кондукторы маршрутов №№ 2, 105 и 106 отказываются его впускать, ссылаясь на якобы запрет провоза самокатов.

Где официальный запрет на провоз личного транспорта? Почему я, как работающий человек, должен сталкиваться с подобной дискриминацией?, - возмущается курьер.

В отличие от вышеуказанных маршрутов, кондукторы автобуса №3 узнают его и спокойно пропускают в салон.

В акимате Актау прокомментировали ситуацию, ссылаясь на правила провоза ручной клади. Согласно им, бесплатно провозить можно только одну единицу ручной клади до 60×40×20 см и весом до 20 кг. Все, что выходит за рамки считается багажом и должно перевозиться в багажном отделении либо с сопровождением.

Размеры самоката - 67×12×90 см, вес - около 4 кг. Получается, что по габаритам он действительно выходит за допустимые нормы ручной клади, несмотря на малый вес и компактность в сложенном виде. Исходя из этого, перевозить его запрещено.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Глупость, зонт, который не складной, солнечный например, еще длиннее, но с ними заходят и я не разу не видела, чтобы с ними не впускали. К парню просто придираются. Молодой человек! Как ездили, так и ездите. Человек деньги ездит зарабатывать на хлеб. А, кондукторам посоветую следить за порядком в транспорте, чтобы старшим и пассажирам с детьми место уступала молодежь, делать им замечание, не впускать пьяных и грязных пассажиров, на всех стоянках останавливаться, а не спрашивать "Есть ли на выход" и проезжать мимо, делать замечание водителю, чтобы не разгонялся и резко не тормозил, так что с ребенком улетаешь, чтобы пассажиры музыку на всю не включали на своих смартфонах, создавая людям неудобства, водителям прекратить брать оплату на ходу автобуса и хватит уже выпускать людей только через одну первую дверь, приходится с багажом и детьми пролезать заранее к первой двери, чтобы оплату показать на телефоне. Я бы еще много чего смогла предъявить, но хотя бы этим займитесь!!!
24.06.2025, 05:05
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