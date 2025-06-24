Самокат - не ручная кладь, в пассажирском автобусе в Актау провозить нельзя

Молодой человек столкнулся с ситуацией: его неоднократно не пускали в автобус из-за самоката, который он возит с собой для работы, сообщает Lada.kz .

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По словам Дамира, он использует небольшой, не электрический самокат. Он аккуратно ставит его боком, поворачивает руль и утверждает, что самокат занимает меньше пространства, чем детская коляска. Несмотря на это, кондукторы маршрутов №№ 2, 105 и 106 отказываются его впускать, ссылаясь на якобы запрет провоза самокатов.

Где официальный запрет на провоз личного транспорта? Почему я, как работающий человек, должен сталкиваться с подобной дискриминацией?, - возмущается курьер.

В отличие от вышеуказанных маршрутов, кондукторы автобуса №3 узнают его и спокойно пропускают в салон.

В акимате Актау прокомментировали ситуацию, ссылаясь на правила провоза ручной клади. Согласно им, бесплатно провозить можно только одну единицу ручной клади до 60×40×20 см и весом до 20 кг. Все, что выходит за рамки считается багажом и должно перевозиться в багажном отделении либо с сопровождением.

Размеры самоката - 67×12×90 см, вес - около 4 кг. Получается, что по габаритам он действительно выходит за допустимые нормы ручной клади, несмотря на малый вес и компактность в сложенном виде. Исходя из этого, перевозить его запрещено.