Молодежь в Актау устроила опасные покатушки с флагами

Молодежь каталась с флагами Казахстана и США, высовываясь из окон машин, сообщает Lada.kz .

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На видео запечатлена группа молодых людей, ехавших на трех автомобилях марки Toyota Camry в сторону Тёплого пляжа. Они высовывались из люков и размахивали флагами Казахстана и США.

Как сообщили в управлении полиции Актау, в ходе мониторинга социальных сетей личности водителей были установлены. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 593 КоАП РК (Нарушение правил перевозки пассажиров). Наказание влечет штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).