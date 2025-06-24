Прокуратура Мангистау помогла простаивающему предприятию заключить контракты на 1 млрд тенге

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ТОО «Satex Сhemie», специализирующееся на выпуске изоляционных материалов на битумной основе, имела производственные мощности в объеме 4 тысяч тонн, однако простаивало из-за отсутствия стабильных поставок сырья. Фактический ежегодный объем выпускаемой продукции составлял всего 390 тонн.

По инициативе прокуратуры области был найден альтернативный снабженец, что позволило стабилизировать производственный процесс и заключить новые контракты на 1 миллиард тенге.

В процессе работы прокурорами выявлена еще одна проблема, касающаяся сложностей при таможенном оформлении продукции. Из-за наличия в ее составе битума она ошибочно отнесена к категории нефтепродуктов и подподала под «красный коридор» системы управления рисками, что мешало своевременным поставкам произведенного товара.После вмешательства прокуратуры Комитетом государственных доходов приняты меры по оперативному исключению продукции предприятия из списка системы управления рисков.

Указанные обстоятельства способствовали восстановлению бесперебойных поставок казахстанской продукции зарубежным партнерам и соблюдению экспортных обязательств.



