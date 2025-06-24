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24.06.2025, 13:31

Прокуратура Мангистау помогла простаивающему предприятию заключить контракты на 1 млрд тенге

Общество 0 2 981 Ольга Максимова

Увеличить количество выпускаемой продукции простаивающему предприятию помогла прокуратура Мангистауской области, передает Lada.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Фото с сайта polyalpan-msk.ru
Фото с сайта polyalpan-msk.ru

ТОО «Satex Сhemie», специализирующееся на выпуске изоляционных материалов на битумной основе, имела производственные мощности в объеме 4 тысяч тонн, однако простаивало из-за отсутствия стабильных поставок сырья. Фактический ежегодный объем выпускаемой продукции составлял всего 390 тонн.

По инициативе прокуратуры области был найден альтернативный снабженец, что позволило стабилизировать производственный процесс и заключить новые контракты на 1 миллиард тенге.

В процессе работы прокурорами выявлена еще одна проблема, касающаяся сложностей при таможенном оформлении продукции. Из-за наличия в ее составе битума она ошибочно отнесена к категории нефтепродуктов и подподала под «красный коридор» системы управления рисками, что мешало своевременным поставкам произведенного товара.После вмешательства прокуратуры Комитетом государственных доходов приняты меры по оперативному исключению продукции предприятия из списка системы управления рисков.

Указанные обстоятельства способствовали восстановлению бесперебойных поставок казахстанской продукции зарубежным партнерам и соблюдению экспортных обязательств.

 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
444
444
Если это правда , то это радует .
24.06.2025, 20:04
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Цэ на интереса- помощи неизвестна... Вот бы так прокураторы заботились о протекающих крышах домов этим материалом.
24.06.2025, 12:32
Aqtau_2023
Aqtau_2023
С каких пор Прокуратура занимается благотворительностью.
24.06.2025, 09:05
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