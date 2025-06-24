«Бородатый» фейк о крокодиле в Каспийском море снова обсуждают в Казнете

На просторах интернета и соцсетях снова появилась видеозапись с крокодилом, якобы снятом в каспийских водах. Информация как была, так и остается ложной, передает Lada.kz.
Видеозапись, на которой мужчина за кадром говорит, что в Каспийском море плывет крокодил, появилась в апреле 2023 года.
Сейчас пользователи соцсетей снова начали активно пересылать видео друг другу.
Ранее руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов разъяснял Lada.kz, что видео – стопроцентный фейк. С тех пор ничего не изменилось.
Видеозапись не может быть снята в Каспийском море. Ведь крокодил обитает в пресной воде. Он также живет в тропических и субтропических регионах, таких как Африка, где погода теплая. Крокодилы не могут адаптироваться к нашему климату. Поэтому, тщательно проанализировав видео, мы убедились, что информация ложная, - сказал Габбас Досатов.
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