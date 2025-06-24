«Бородатый» фейк о крокодиле в Каспийском море снова обсуждают в Казнете

На просторах интернета и соцсетях снова появилась видеозапись с крокодилом, якобы снятом в каспийских водах. Информация как была, так и остается ложной, передает Lada.kz .

Кадр с видеоролика

Видеозапись, на которой мужчина за кадром говорит, что в Каспийском море плывет крокодил, появилась в апреле 2023 года.

Сейчас пользователи соцсетей снова начали активно пересылать видео друг другу.

Ранее руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов разъяснял Lada.kz, что видео – стопроцентный фейк. С тех пор ничего не изменилось.