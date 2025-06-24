Чем вреден и полезен кофе – мнение эксперта из Актау

Экс-глава Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова рассказала о пользе кофе, а также о случаях, когда от его употребления лучше воздержаться, передает Lada.kz .

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Асима Жарылгасова, специалист в сфере санитарного надзора, поделилась, чем полезен и вреден популярный ныне напиток – кофе.

По ее словам, кофе является профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона, цирроза печени, онкологии печени и защитой от диабета второго типа. Фильтрованный кофе намного полезнее, потому что он припятствует образованию холестерина.

Если ставить на чашу весов, чего больше – вреда или пользы, то, конечно, пользы, - отметила Асима Жарылгасова.

При этом она подчеркнула, что напиток вреден для людей с заболеваниями сосудов и сердца, проблемами с артериальным давлением. Кофеин может вызвать тахикардию, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, повышение артериального давления.

Он вреден и для зубной эмали, так как окрашивает ее. Имеет мочегонный эффект – мочой вымывается кальций, который нужен для построения наших костей, - сказала Асима Жарылгасова.

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