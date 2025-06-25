В Актау продолжают чистить набережную

Территорию побережья города очищают от водорослей, ила, камней и твёрдых бытовых отходов, передает Lada.kz .

Фото: Актауский городской акимат

Работы продолжаются на одном из самых заиленных и грязных участков – вблизи пляжа «Дискай» в 1В микрорайоне. Ранее очистку провели на набережной микрорайона «Самал». Общая протяжённость прибрежной зоны, охваченной работами, составляет около 30-35 километров.

В этом году работы продлятся до конца июня. Все мероприятия проводятся с соблюдением экологического баланса водоема, с применением специальной техники и ручного труда, - сообщил Жантилек Асхатов, главный специалист Актауского городского отдела ЖКХ.

Напомним, на очистку прибрежной полосы от водорослей и ила выделили 46 миллионов тенге.