Демонтаж здания в 14 микрорайоне насторожил жителей Актау

Демонтаж бывшей гостиницы, расположенной в 14 микрорайоне, насторожил жителей Актау. Ситуацию прояснили в пресс-службе городской администрации, передает Lada.kz.
Жителей Актау встревожил демонтаж на территории бывшей гостиницы, расположенной в 14 микрорайоне, за магазином техники «Мечта».
В редакцию Lada.kz прислали фотографии с места событий. На них видна спецтехника и активно проводимые работы.
Комментарий по происходящему предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.
По указанному земельному участку, собственником которого является частное лицо, получено разрешение на снос объекта. Демонтаж ведется на основании разрешения № KZ25VVT00063613, выданного 30 января 2025 года в установленном порядке. В настоящее время на территории организованы работы исключительно по сносу указанного объекта, - пояснили в акимате.
В администрации, ссылаясь на информацию собственника участка, заявили, что территорию планируется использовать с сохранением прежнего функционального назначения.
Это будет объект обслуживания и размещения населения (гостиница и детский сад), но с применением современного архитектурного и технического подхода. На данный момент проект новой застройки находится в стадии проработки, и официально в уполномоченные органы на согласование не поступал, - заключили в администрации.
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