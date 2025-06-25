Демонтаж здания в 14 микрорайоне насторожил жителей Актау

Фото жителей Актау

Жителей Актау встревожил демонтаж на территории бывшей гостиницы, расположенной в 14 микрорайоне, за магазином техники «Мечта».

В редакцию Lada.kz прислали фотографии с места событий. На них видна спецтехника и активно проводимые работы.

Комментарий по происходящему предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

По указанному земельному участку, собственником которого является частное лицо, получено разрешение на снос объекта. Демонтаж ведется на основании разрешения № KZ25VVT00063613, выданного 30 января 2025 года в установленном порядке. В настоящее время на территории организованы работы исключительно по сносу указанного объекта, - пояснили в акимате.

В администрации, ссылаясь на информацию собственника участка, заявили, что территорию планируется использовать с сохранением прежнего функционального назначения.