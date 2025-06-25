18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.26
602.13
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.06.2025, 20:05

Демонтаж здания в 14 микрорайоне насторожил жителей Актау

Общество 0 5 993

Демонтаж бывшей гостиницы, расположенной в 14 микрорайоне, насторожил жителей Актау. Ситуацию прояснили в пресс-службе городской администрации, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жителей Актау встревожил демонтаж на территории бывшей гостиницы, расположенной в 14 микрорайоне, за магазином техники «Мечта».

В редакцию Lada.kz прислали фотографии с места событий. На них видна спецтехника и активно проводимые работы.

Комментарий по происходящему предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

По указанному земельному участку, собственником которого является частное лицо, получено разрешение на снос объекта. Демонтаж ведется на основании разрешения № KZ25VVT00063613, выданного 30 января 2025 года в установленном порядке. В настоящее время на территории организованы работы исключительно по сносу указанного объекта, - пояснили в акимате.

В администрации, ссылаясь на информацию собственника участка, заявили, что территорию планируется использовать с сохранением прежнего функционального назначения.

Это будет объект обслуживания и размещения населения (гостиница и детский сад), но с применением современного архитектурного и технического подхода. На данный момент проект новой застройки находится в стадии проработки, и официально в уполномоченные органы на согласование не поступал, - заключили в администрации.

20
27
8
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Имярек
Имярек
Значит будет новый ЖК Этажностью в 20 этажей
25.06.2025, 05:38
Базелик
Базелик
Кто вообще передавал детский дошкольные учреждения в частные руки? Этот детский сад был одним из лучших, с бассейном. Был когда то такой либеральный аким "хапуга" Оспанов. С в свое время он уху ел! Продовал всё на лево и на право "байчикам"
25.06.2025, 04:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…