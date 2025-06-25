В одном из подразделений полиции Мангистау пройдет День открытых дверей

Завтра, 25 июня, отделение по контролю за охранной деятельностью департамента полиции Мангистауской области проведет День открытых дверей в рамках месячника «Закон и порядок», передает Lada.kz .

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Жителей региона познакомят с деятельностью подразделения, проконсультируют по вопросам охранной деятельности, ответят на интересующие вопросы, а также разъяснят требования законодательства в сфере охранных услуг.

Мероприятие состоится в 10:00 часов в здании №1, расположенном в 21 микрорайоне Актау.

Контактный номер телефона: +7 (7292) 47-58-00.

