Туристические зоны Мангистау могут подключить к системе Илона Маска

Для обеспечения удалённых и туристических районов Мангистауской области интернет-связью рассматривается возможность использования системы Starlink, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.
На аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, прошедшем 24 июня, обсуждался вопрос развития цифровизации в регионе.
На заседании руководитель регионального управления цифровых технологий Кудайберген Алмагамбетов доложил о проводимой в этой сфере работе.
По его словам, в целях развития туристической инфраструктуры были определены три точки для установки антенно-башен совместно с операторами связи на побережье «Саура» и «Голубая бухта» для улучшения качества связи.
В настоящее время ведётся подготовка проектно-сметной документации по этим объектам.
Для обеспечения удалённых и туристических районов области интернет-связью рассматривается возможность использования системы Starlink, - сказано в официальном сообщении.
Кроме того, в рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется установка 13 антенно-башен вдоль автодорог республиканского значения.
В этом году на территории области будет установлена спутниковая станция KazEOSat. Согласно плану, она разместится на территории Yessenov University. В рамках реализации проекта будут созданы два постоянных рабочих места.
Кудайберген Алмагамбетов также остановился на системах общественной безопасности и контроля транспортного движения в регионе.
По его информации, по состоянию на апрель текущего года с помощью системы видеонаблюдения «Сергек» было выявлено более 398 тысяч правонарушений, по которым были наложены соответствующие штрафы.
В настоящее время в Актау в тестовом режиме внедряются новые функции автоматического определения нарушений Правил дорожного движения.
Аким области Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения руководителям ответственных сфер по активизации внедрения цифровых технологий в регионе.
Необходимо активизировать работу по внедрению цифровых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта в сферы образования и здравоохранения. Также следует ускорить мероприятия по внедрению электронных государственных услуг через систему Starlink, оснащению внутригородских автобусов камерами видеонаблюдения и повышению качества связи вдоль дорог, - подчеркнул Нурдаулет Килыбай.
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