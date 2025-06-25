Туристические зоны Мангистау могут подключить к системе Илона Маска

Для обеспечения удалённых и туристических районов Мангистауской области интернет-связью рассматривается возможность использования системы Starlink, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Фото: Shutterstock

На аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, прошедшем 24 июня, обсуждался вопрос развития цифровизации в регионе.

На заседании руководитель регионального управления цифровых технологий Кудайберген Алмагамбетов доложил о проводимой в этой сфере работе.

По его словам, в целях развития туристической инфраструктуры были определены три точки для установки антенно-башен совместно с операторами связи на побережье «Саура» и «Голубая бухта» для улучшения качества связи.

В настоящее время ведётся подготовка проектно-сметной документации по этим объектам.

Для обеспечения удалённых и туристических районов области интернет-связью рассматривается возможность использования системы Starlink, - сказано в официальном сообщении.

Кроме того, в рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется установка 13 антенно-башен вдоль автодорог республиканского значения.

В этом году на территории области будет установлена спутниковая станция KazEOSat. Согласно плану, она разместится на территории Yessenov University. В рамках реализации проекта будут созданы два постоянных рабочих места.

Кудайберген Алмагамбетов также остановился на системах общественной безопасности и контроля транспортного движения в регионе.

По его информации, по состоянию на апрель текущего года с помощью системы видеонаблюдения «Сергек» было выявлено более 398 тысяч правонарушений, по которым были наложены соответствующие штрафы.

В настоящее время в Актау в тестовом режиме внедряются новые функции автоматического определения нарушений Правил дорожного движения.

Аким области Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения руководителям ответственных сфер по активизации внедрения цифровых технологий в регионе.