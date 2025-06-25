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25.06.2025, 16:47

Глубокие чувства: оригинальное предложение руки и сердца умилило жителей Актау

Общество 0 1 837 Наталья Вронская

В подводном ресторане при отеле состоялось необычные предложение руки и сердца. Молодой человек подготовил для своей девушки неожиданный сюрприз, в котором приняли участие не только персонал, но и водолаз с краснокнижными осетрами, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT
Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

Пара – уроженцы Актау. Жених ранее защищал честь города в составе баскетбольного клуба «Каспий» под руководством Самсона Аркеляна, а сейчас выступает за столичную команду в Единой лиге ВТБ. Его избранница – кандидат в мастера спорта по пляжному волейболу.

В этот вечер девушка пришла в ресторан под предлогом обычного ужина. Всё, что происходило дальше, для неё было полной неожиданностью. После трапезы в зале вдруг заиграла музыка, жених поднялся из-за стола, опустился на одно колено и протянул кольцо. В этот момент в огромном аквариуме, окружающем ресторан, появился водолаз с табличкой «Выходи за меня». В финале – вспышка конфетти и эмоциональное «Да!».

В администрации отеля рассказали, что локация давно популярна для романтических событий, но такое тщательно срежиссированное предложение здесь проходит нечасто:

Чтобы сохранить интригу, мы заранее проработали сценарий: девушка не знала, куда её ведут. Водолаз опустился в аквариум незаметно, и всё совпало по таймингу до секунды, - поделилась представитель отеля.

Такие истории, признаются в отеле, случаются здесь нередко, но каждый раз остаются уникальными. «Это была настоящая командная работа – ради одного момента, который останется с ними на всю жизнь».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда в Актау происходят романтические события подобного рода. Например, в марте прошлого года морской пехотинец сделал предложение своей девушке во время концерта, посвященного Дню Конституции Казахстана. В марте текущего года житель города позвал в жены свою возлюбленную на концерте «Агаты Кристи».

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