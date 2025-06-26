Приём в техникумы и колледжи начался в Мангистау

В Мангистауской области в этом учебном году начался приём заявлений от абитуриентов в учреждения технического и профессионального образования, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального управления образования.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области

Приём заявлений осуществляется через портал электронного правительства eGov. Абитуриенты, поступающие на рабочие специальности, зачисляются в колледжи напрямую, без участия в конкурсе – по результатам собеседования.

Для участия в конкурсе поступающие должны подать заявление до 20 августа текущего календарного года.

При подаче заявления на участие в конкурсе абитуриенты выбирают до четырёх специальностей, утверждённых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, а также до четырёх колледжей, утверждённых комиссиями по размещению государственного заказа на подготовку кадров ТиПО (техническое и профессиональное образование). Также указывается язык обучения (казахский, русский) и уровень образования.

Если абитуриент выбирает педагогическую или творческую специальность, информационная система направляет его в колледж для прохождения творческого экзамена, а для медицинских специальностей – для прохождения психометрического тестирования до участия в конкурсе. Абитуриенты получают оценку в формате «прошёл» или «не прошёл».

Конкурс среди поступающих на базе основного среднего образования (9 классов) на государственный образовательный заказ проводится с 19 по 22 августа, на базе общего среднего образования (11 классов) – с 22 по 25 августа, на платной основе – с 26 по 28 августа. Конкурс по специальностям в сфере искусства и культуры проводится с 29 июля по 2 августа.