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26.06.2025, 11:44

В селе Бейнеу люди страдают из-за отсутствия централизованной канализации

Общество 0 1 300 Ольга Максимова

Ситуация осложняется в плохую погоду. После недавнего ливня затопило более 80 домов, передает Lada.kz со ссылкой на almaty.tv.

Бейнеу. Фото: starcom68/Livejournal.com
Бейнеу. Фото: starcom68/Livejournal.com

В центральной части района Бейнеу находятся 90 многоквартирных домов. Из них только в 23% работает канализация. В остальных же сточные воды сливают в подвалы. Особенно тяжело приходится жильцам домов №№ 32, 33 и 34. Люди жалуются на неприятный запах и нашествие комаров. Продать квартиры они не могут - покупателей на такое жилище не найти. Сельчане говорят, что не раз обращались в госорганы с просьбой провести канализацию.

«Вода стекает вниз, подвалы затоплены, особенно летом - там комары, невозможно находиться. На нижних этажах запах стоит невыносимый. Мы уже не просим ремонт, хотя бы просто канализацию», - сказал житель села Бейнеу Нурлан Дюсенов.

В частном секторе ситуация не лучше. Там сточные воды сливаются в ямы, откуда просачиваются в почву. В результате поднимается уровень грунтовых вод, и дома, расположенные ниже по рельефу, начинает затапливать. Сейчас под угрозой находятся 5-6 улиц. Власти предложили установить в этих районах дренажную систему. В селе Бейнеу проживает около 57 тысяч человек, но до сих пор не было разработано ни одного проекта по созданию централизованной канализации.

«Чтобы провести трубы, нужно решить вопрос с прокладкой,  у нас там дороги, по обе стороны проходят газопроводы и водопроводы, у которых есть охранные зоны. Канализация должна находиться на определенном расстоянии от питьевой воды. Это всё создаёт трудности. Но, рано или поздно мы эту работу выполним», - сообщил аким Бейнеуского района Рахымжан Шалбаев.

Сейчас разрабатывается проект по модернизации старой канализации. Также рядом с затопленными домами уже установили две дренажные системы. Напомним, в апреле получасовой ливень привёл к тому, что 81 дом оказался под водой, а три семьи были эвакуированы.

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